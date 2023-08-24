Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'mülteci' yanıtı: "Senaryoyu yazan, yöneten sensin"
Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'mülteci' yanıtı: "Senaryoyu yazan, yöneten sensin"
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