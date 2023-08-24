Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'mülteci' yanıtı: "Senaryoyu yazan, yöneten sensin"

Abone Ol google-news

Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'mülteci' yanıtı: "Senaryoyu yazan, yöneten sensin"

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2023 Perşembe, 13:24


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler