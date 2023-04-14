"Verilen aylığı beğenmiyorsan almayacaksın"

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Cumhuriyet TV'nin "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" diye sorduğu Gaziosmanpaşa'da yurttaşlar birbirine girdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2023 Cuma, 18:00

Ekonomik krizden şikayet eden yurttaş Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyince tartışma çıktı. Erdoğan'ı savunan yurttaşların "Erdoğan'a oy vermiyorsan verdiği maaşı alma" sözleri dikkat çekti.

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