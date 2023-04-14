"Verilen aylığı beğenmiyorsan almayacaksın"
Cumhuriyet TV'nin "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı" diye sorduğu Gaziosmanpaşa'da yurttaşlar birbirine girdi.
Ekonomik krizden şikayet eden yurttaş Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyince tartışma çıktı. Erdoğan'ı savunan yurttaşların "Erdoğan'a oy vermiyorsan verdiği maaşı alma" sözleri dikkat çekti.
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