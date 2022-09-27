Veteriner hekimler, sokak hayvanlarına da trafik sigortası istiyor

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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, trafik kazalarında yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masraflarının sigorta şirketlerince karşılanmadığını belirterek, Sigorta şirketleri sadece sahipli olan hayvanların tedavi masraflarını karşılıyor. Onu da kazada hayvan kusurlu değilse ödüyor. Sahipsiz ya da sahipli hayvan diye ayırmadan tedavi masraflarının kazaya karışan otomobilin trafik sigortasından karşılanması bu işin en kolay çözümüdür dedi.

DHA
27 Eylül 2022 Salı, 11:10

Türkiye'de trafik kazasında çarpma sonucu yaralanan sahipli hayvanın tedavi masrafları sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanırken, bu durum sokak hayvanları için değişiklik gösteriyor. Sahipli hayvana çarpan sürücü, veteriner kliniğinde masrafları karşıladıktan sonra sigorta şirketine faturayı ibraz ederek geri ödeme alabiliyor fakat kaza sonucu yaralanan sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi masrafları, trafik sigortası kapsamına alınmadığı için ödenmiyor. Bu durumun sokak hayvanları için acı gerçek olduğunu söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. 

Adana sokak hayvanları trafik sigortası

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