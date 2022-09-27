Veteriner hekimler, sokak hayvanlarına da trafik sigortası istiyor
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, trafik kazalarında yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masraflarının sigorta şirketlerince karşılanmadığını belirterek, Sigorta şirketleri sadece sahipli olan hayvanların tedavi masraflarını karşılıyor. Onu da kazada hayvan kusurlu değilse ödüyor. Sahipsiz ya da sahipli hayvan diye ayırmadan tedavi masraflarının kazaya karışan otomobilin trafik sigortasından karşılanması bu işin en kolay çözümüdür dedi.
Türkiye'de trafik kazasında çarpma sonucu yaralanan sahipli hayvanın tedavi masrafları sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanırken, bu durum sokak hayvanları için değişiklik gösteriyor. Sahipli hayvana çarpan sürücü, veteriner kliniğinde masrafları karşıladıktan sonra sigorta şirketine faturayı ibraz ederek geri ödeme alabiliyor fakat kaza sonucu yaralanan sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi masrafları, trafik sigortası kapsamına alınmadığı için ödenmiyor. Bu durumun sokak hayvanları için acı gerçek olduğunu söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor