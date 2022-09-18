Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi

18 Eylül 2022 Pazar, 17:11

Eflani'de hayatlarını birleştiren Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyu, çiftin aile dostları operatör Nurullah Soydan tarafından vinç ile kesildi. Vincin ucuna, 'Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" yazılı not bağlayan Soydan, damadın gelin arabasından inerek notun altındaki mandallara bir miktar para takmasının ardından yolu açtı.