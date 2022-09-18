Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
Karabük'ün Eflani ilçesinde gelinle damadın aile dostu olan operatör, bahşiş almak için kullandığı vinçle düğün konvoyunun önünü kesti. Konvoy damadın, vincin ucuna para takması sonrası yoluna devam etti.
Eflani'de hayatlarını birleştiren Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyu, çiftin aile dostları operatör Nurullah Soydan tarafından vinç ile kesildi. Vincin ucuna, 'Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" yazılı not bağlayan Soydan, damadın gelin arabasından inerek notun altındaki mandallara bir miktar para takmasının ardından yolu açtı.
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