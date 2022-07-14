Yağmur suyu toprağı aşındırdı, köyde 'insan iskeleti' bulundu
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yağmur suyunun aşındırdığı toprakta insan iskeleti ortaya çıktı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde etkili olan sağanak sebebi ile aşınan topraktan insan iskeleti çıktı. Yeni Mahalle Sağlık Sokak’ta boş arazide cesedi gören yurttaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver’e bildirdi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Köy muhtarı Ünver ise bölgede güvenlik önlemi alarak durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
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