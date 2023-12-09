Yapay zeka hepimizin işini elinden alacak! Yeni bir çağ başladı...
Yapay zeka nedir ve nasıl çalışır?
Ömer Can Talu'nun hazırlayıp sunduğu 'İkinci Bakış' programının bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker. Programda Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, son yıllarda hızla büyüyen yapay zeka teknolojisi, yapay zeka destekli uygulamalar ve bu teknolojinin ilerleyen dönemlerde yaratacağı koşulları detaylarıyla anlattı.
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