Yavru kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü
İstanbul Sultangazi'de esnafın baktığı yavru kediye sürücü çarpıp kaçtı. Olay sonrası iki çocuk kediyi esnafa götürdü. Duyarlı yurttaş kalp masajı ile yavru kediyi hayata döndürdü.
Sultangazi'de seyir halindeki otomobil, esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar, esnafın yanına götürdü.
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