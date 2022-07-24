Yavru kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü

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İstanbul Sultangazi'de esnafın baktığı yavru kediye sürücü çarpıp kaçtı. Olay sonrası iki çocuk kediyi esnafa götürdü. Duyarlı yurttaş kalp masajı ile yavru kediyi hayata döndürdü.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:36

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil, esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar, esnafın yanına götürdü.

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