Yaylada uyuduğu çadırın yanına ayı geldi; o anlar kamerada
Bolu’da, yaylada kurup kamp yapan Abdullah Aksoy, çadırının yanına ayı gelince korku dolu anlar yaşadı. Aksoy'un o anları çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün kentin yüksek noktalarından biri olan At Yaylası'nda meydana geldi.
Bolu'da yaşayan emlakçı Abdullah Aksoy, yaylada çadır kurup kamp yaptı. Aksoy'un geceyi geçirdiği çadırın yanına bir ayı geldi.
Aksoy, ayının sesiyle uyanıp büyük korku yaşadı. Ayı, bir süre çadırın etrafında gezindikten sonra gitti.
Aksoy’un korku dolu anları çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.
Video Haberler
- Çadırda uyuyan adama büyük süpriz
- Afad'ın kedileri
- Sokak HÜDA PAR’a tepkili!
- Mahkeme salonuna alkışlarla girmişti...
- Götürsün evinde beslesin
- Ali Babacan ‘eski Erdoğan’ı anlattı: İftira atmazdı.
- Sarayın eski düşmanları, nereden nereye ?
- Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' yorumu
- Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemesine yurttaş ne diyor?
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel' de bu hafta
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Kılıçdaroğlu'na yeni sansür!
- Seçim sizin...
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'dan masallar
- Davutoğlu'ndan üç partiye 'grup' çağrısı
- Kılıçdaroğlu: 'BTK, EYT mesajımızı engelledi'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'kaset' tepkisi