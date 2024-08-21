Yeni anayasa mesajı vermişti. Amaç 'anayasasızlaştırma'

21 Ağustos 2024 Çarşamba, 16:27

Yeni anayasa tartışmalarının amacına değinen Yaşlı, Türkiye'de ekonomik kriz ve git gide artan işsizliğin, yeni anayasa tartışmalarının arkasına düştüğüne değindi. Asıl amacın yeni bir anayasa değil, bir 'anayasasızlaştırma' olduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay hakkında verdiği "Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" kararının ardından, TBMM'nin olağanüstü toplanması ve Can Atalay tartışması sürdüğü sırada, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın, AKP Milletvekili Alpay Özalan tarafından saldırıya uğramasının da, anayasasızlaştırma sürecinin bir etkisi olduğunu ve yumruğun millet iradesine atıldığından bahsetti.