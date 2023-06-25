Yeni mezun hekimin sözleri gündem oldu: Gözünü kulağını kapatan meslektaşlarımıza teşekkür etmiyorum!

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Yeni mezun hekimin sözleri gündem oldu: Gözünü kulağını kapatan meslektaşlarımıza teşekkür etmiyorum!

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2023 Pazar, 13:18


mezuniyet Mezuniyet Töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tıp fakültesi

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