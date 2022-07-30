Yeni nişanlanmıştı... Otomobiliyle bariyerlere çarpan Ebru, hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ebru Altın (26), yaşamını yitirdi. Altın'ın yeni nişanlandığı belirtildi.
Emet ilçesi Kızıldere mevkisinde, 30 Temmuz Cumartesi saat 08.30 sıralarında, Ebru Altın yönetimindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Altın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
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