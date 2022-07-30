Yeni nişanlanmıştı... Otomobiliyle bariyerlere çarpan Ebru, hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ebru Altın (26), yaşamını yitirdi. Altın'ın yeni nişanlandığı belirtildi.
Emet ilçesi Kızıldere mevkisinde, 30 Temmuz Cumartesi saat 08.30 sıralarında, Ebru Altın yönetimindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Altın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yapılan kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
YENİ NİŞANLANMIŞ
Sarıayak köyünde oturan ve yeni nişanlandığı öğrenilen Altın'ın Emet'te çalıştığı markete gitmek için otomobiliyle yola çıktığı, düğün işlemleri için izin aldığından, bugün de son iş günü olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'
- Çavuşoğlu'ndan Kavala ve Yunanistan çıkışı