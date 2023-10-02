Yeni yasama yılı başladı: Meclis'te resepsiyon...
Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
Uzun bir aradan sonra verilen bu resepsiyona çok sayıda bakan, milletvekili, büyükelçiler katıldı.
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