Yeni yasama yılı başladı: Meclis'te resepsiyon...

02 Ekim 2023 Pazartesi, 11:31

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Uzun bir aradan sonra verilen bu resepsiyona çok sayıda bakan, milletvekili, büyükelçiler katıldı.