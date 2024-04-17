Yılın ilk çeyreğinde kırmızı ete yüzde 40 zam! Yurttaş isyan etti

17 Nisan 2024 Çarşamba, 13:46













Son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı yüzde 83.4'e ulaşırken, kuzu etinde bu oran yüzde 118'i gördü. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise kırmızı et fiyatları yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Vatandaşın alım gücünün günden güne düştüğünü ve et satışlarının giderek azaldığını söyleyen İzmirli kasap, “Müşteriler de biz de çok zor durumdayız” dedi. Emekli bir yurttaş ise "Memleket batmış gidiyor. Emekli ölüyor, ölüyor” diye isyan etti.