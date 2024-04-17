Yılın ilk çeyreğinde kırmızı ete yüzde 40 zam! Yurttaş isyan etti
Yılın ilk çeyreğinde kırmızı ete yüzde 40 zam! Yurttaş isyan etti
Son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı yüzde 83.4'e ulaşırken, kuzu etinde bu oran yüzde 118'i gördü. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise kırmızı et fiyatları yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Vatandaşın alım gücünün günden güne düştüğünü ve et satışlarının giderek azaldığını söyleyen İzmirli kasap, “Müşteriler de biz de çok zor durumdayız” dedi. Emekli bir yurttaş ise "Memleket batmış gidiyor. Emekli ölüyor, ölüyor” diye isyan etti.
Video Haberler
- Kırmızı ete yüzde 40 zam! Yurttaş isyan etti
- Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu
- Sancaktepe Belediyesi'nin lüks makam katı pes dedirtti!
- Başarır'dan tutuklanan Kepez Belediye Başkanına ziyaret
- Bahçeli önce 'yeni anayasa' için çağrı yaptı
- KULLANMAYA MECBUR BIRAKILDIK
- Uzmanından kalp krizine karşı uyarı!
- Teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldılar
- Kilosu 600 bin lira oldu
- Eski büyükelçiden dikkat çeken İran - İsrail açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypazarı'ndan ilk açıklama
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- KKM'de yedi ay sonra ilk!
- Doğuştan yalancı olan 3 burç
- Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet
- 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında