Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen adamın hayat hikayesi yürek burktu: Sevdiği kadınla evlenemeyince
Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen adamın hayat hikayesi yürek burktu: Sevdiği kadınla evlenemeyince
E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Salman, E-5 karayolunda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra daha da merak uyandırdı. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü ifade etti.
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