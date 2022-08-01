Yine erkek şiddeti: Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp dişlerini kırdı, 'Başka bir şeye sinirlendim' dedi!
Zonguldak'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz (34), sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın (20) yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yer düşen Kavraz'ın ön dişleri kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kalmaz, savcılık ifadesinde, başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi.
Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde, özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz, 31 Temmuz Pazar günü arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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