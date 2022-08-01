Yine erkek şiddeti: Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp dişlerini kırdı, 'Başka bir şeye sinirlendim' dedi!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:14

Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde, özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz, 31 Temmuz Pazar günü arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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