Yolda kalan Fenerbahçeli taraftarlardan Marmaray'da protesto
Kadıköy'de maçın ardından Marmaray seferlerinin bitmesi nedeniyle evlerine gidemeyen Fenerbahçeli taraftarlar, bu durumu istasyonun içerisinde protesto etti. İstasyonun içinde bir süre bekleyen taraftarlar için ek sefer düzenlendi.
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının bitmesinden sonra evlerine gitmek için Marmaray'ı seçen taraftarlar, saat 00.00'dan sonra seferlerin bitmesi dolayısı ile zor durumda kaldı. Söğütlüçeşme istasyonuna gelen taraftarlar, bir sefer daha bulunduğunun belirtilmesi üzerine biletlerini basarak turnikeden giriş yaptı. Ancak beklenen tren bir türlü gelmeyince taraftarlar bu kez duruma tepki gösterdi.
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