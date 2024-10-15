Yurttaş borç batağında! Borcunu ödeyemeyen 1 milyon kişi takibe alındı

Yurttaş borç batağında! Borcunu ödeyemeyen 1 milyon kişi takibe alındı
Abone Ol google-news

Yurttaş borç batağında! Borcunu ödeyemeyen 1 milyon kişi takibe alındı

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:59


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler