Yurttaş, Soylu'nun "Allah bizi yakar" sözlerine nasıl tepki verdi? "Götürsün evinde beslesin"

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Yurttaş, Soylu'nun "Allah bizi yakar" sözlerine nasıl tepki verdi? "Götürsün evinde beslesin"

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2023 Cuma, 17:31


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