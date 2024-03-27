Yurttaşlar Murat Kurum için oy isteyen Bakanlara ateş püskürdü
Cumhuriyet TV, kabine bakanlarının İBB Başkan adayı Murat Kurum'a oy istemek için sahaya inmesini yurttaşa sordu.
Yerel seçim sürecinde bakanların sahaya inerek Murat Kurum'a oy istemeleri yurttaşlarda tepki yarattı. Yurttaşlar, kabinenin kendi işleriyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.
"Bir Yıldır Hastane Randevusu Alamıyorum"
Bakanların sahaya inmesi üzerine kabineye tepki gösteren yurttaşlar sağlık bakanına seslendi. "Sen gidip sağlık ile uğraşsana. Bir yıldır hastaneye randevu alamıyorum. Memlekette doktor kalmadı yazık!" diyerek isyan etti. Yurttaşlar, ilk defa böyle bir şey gördüklerini, eskiden bakanların seçim dönemi istifa ettiklerini dile getirdi.
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