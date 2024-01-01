Yurttaşlar yeni asgari ücrete isyan etti! "17 bin TL yetmez"

01 Ocak 2024 Pazartesi, 17:12

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar asgari ücretin 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte her şeye zam geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Yeni yılla birlikte fiyatların da arttığını ifade eden Mehmet Eker, "Ürünlere de yansıdı, 17 bin lira yetmez. İlaçlar çok pahalanmış. Hanımımın ilacına 250- 300 lira ilaç parası ödüyorum. Yeni yıl zamlarla geldi arkası önü de hiç yok. Bu işin içinden de hiç çıkılacağı yok. Vatandaşı boşuna oyalamasınlar" dedi.

Pazar alışverişinde gelen Ahmet Zararsız ise "Maaş da artıyor, fiyat da artıyor” diye yakındı.