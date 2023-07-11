Zam yağmurlarının ardından emekliler isyan etti! “Canım bir şeyler istiyor, alamıyorum…”

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Zam yağmurlarının ardından emekliler isyan etti!

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2023 Salı, 14:26


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