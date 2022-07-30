Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı

Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'in cesedi bulundu.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:53

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) bulunması için arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Haberin devamı

zonguldak Kilimli öğrenci

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler