Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:53

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) bulunması için arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

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