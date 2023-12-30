Videosu sosyal medyada gündem olmuştu... Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı!

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı videonun ardından Uğur Çırak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:45
Videosu sosyal medyada gündem olmuştu... Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı!
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İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi.

Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi.

Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.
 


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