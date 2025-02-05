Virajı alamayan tır tarlaya uçtu: 1 kişinin cesedine ulaşılmaya çalışıyor!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde keskin virajı alamayan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Virajı alamayan tır tarlaya uçtu: 1 kişinin cesedine ulaşılmaya çalışıyor!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:52

Kuşadası ilçesi Yeniköy yolu üzerinde, Kuşadası yönüne giden 35 E 4158 plakalı yem yüklü tır, keskin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması başlattı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Bölgede çalışmalar sürerken, 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenini araçtan çıkarma çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #Kuşadası

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem... Kuşadası'nda hissedildi

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem... Kuşadası'nda hissedildi
Kuşadası’nda 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kuşadası’nda 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kuşadası’nda kış desteği sürüyor

Kuşadası’nda kış desteği sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler