AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem... Kuşadası'nda hissedildi

AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kuşadası'nda da şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem... Kuşadası'nda hissedildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:30

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Derinliği 7 km olarak duyurulan depremin Kuşadası'na yakınlığı 5.19 km olarak açıklandı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

İlgili Haberler

Japon bilim insanından açıklama: Türkiye'nin deprem riski en az olan şehrini açıkladı!

Japon bilim insanından açıklama: Türkiye'nin deprem riski en az olan şehrini açıkladı!
Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler