AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem... Kuşadası'nda hissedildi
AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kuşadası'nda da şiddetli şekilde hissedildi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 7 km olarak duyurulan depremin Kuşadası'na yakınlığı 5.19 km olarak açıklandı.
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Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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