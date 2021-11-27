Vitrindeki albümler

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

‘0012’ (M4NM)

Bundan 12 yıl önce onlar Eskişehir’de sadece ve sadece iyi müziğe tutkulu 3-4 kişilik bir arkadaş çevresiydi. Şimdi ise memleketin her yerinden huyları huylarına uygun insanlarla irtibat halinde olan bir müzik kolektifi... İsimleri Brian Eno’nun Music For Non-Musicians manifestosundan geliyor: M4NM.

Tekrarlayan hip-hop formlarından sıkıldıkları için sırt sırta vermiş bir avuç adam, karşılıklı fikir teatisi ve dayanışma içinde. Yıllar içinde katılımlarla, farklı disiplinlerle büyüyen gelişen bir organizma olarak aynı zamanda bağımsız bir plak şirketi M4NM. İddiaları ana akım hip-hop kültürünü değiştirmekten ziyade, farklı düşünen ve üreten müzisyenler için bir karşı-kültür yaratma çabası. Türkçe rap’in baskın milliyetçi, egoist, cinsiyetçi söylemine karşı ilerici ve aydınlanmacı bir dünya görüşünü savunmak. Sadece bu özellikleriyle bile onların Türkçe rap’te önemli bir boşluğu doldurduklarını söylemek yanlış olmaz.

Şan şöhret kaygısından, “tayfacı” zihniyetten uzakta... Yatay örgütlenme içinde çalışan bu ekip, işin mutfağından sahnesine kadar her alanda varlık gösteriyor. Şimdi geride bıraktıkları 12. yılın şerefine 24 parçadan oluşan “0012” adında toplama albüm yapıp, dijital mecralarda yayımladılar.

ANIL KIRKYILDIZ ‘ANIL’ (AUDİOBAN MUSİC)

Kapağındaki parlak yazı havalı bir Amerikan arabasının logosundan fırlamış gibi. Anıl Kırkyıldız’ın bu kapak ile bize anlattığı şey kendinden önceki kuşakların müziğine duyduğu saygı ve sevgiyi günümüze taşıma niyeti.

Anıl’ın eğitiminin kökünde müzik var, ana çalgısı çello. Son olarak Berkley’de performans ve prodüksiyon okumuş, 2015 yılında mezun olup memlekete dönmüş, bestelerine yoğunlaşmış. Kendi adını taşıyan ilk albümü bir solo mesai. Ev stüdyosunda bilgisayar ve midi klavye eşliğinde yazmış parçalarını, logic kullanarak. Basit bir ekipmanla alabildiğine konuşturmuş yaratıcılığını. Konuşan sadece yaratıcılığı olmamış, müzikal tutkuları da dile gelmiş; 70-80-90’lı yılların caz-disko-funk-boogie müziklerine olan hayranlığını toplam yedi parçada bir ikram paketi haline getirmiş. Mid-tempo modern-soul tarzındaki enstrümantal parçaların bazılarını minik vokal bindirmeleri ile süslemiş. En eskisi açılışta yer alan 2016 tarihli nefis parça “My Burnin’ Heart”. Sadakatinden emin olmak için de “Memories” adlı parçadaki solonun yüksek ruhuna kulak vermeniz yeterli. Referansları ve ilham kaynakları Roy Ayers, Prince, Kashif gibi isimler. Anıl yıllarca hayranlıkla dinlediği müziklere vefa borcunu hakkıyla ödemiş.



