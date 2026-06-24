Vize sorunlarına dair Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan kara yolu ve demir yolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, her iki tarafta da gerekli bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile AB üyesi bir ülke veya başka ülkeler arasında ticaret yapılıyor, anlaşmalar imzalanıyor. Faturalar kesiliyor, ödemeler yapılıyor. Ondan sonra da bu malın taşınması gerekiyor.

Özellikle kara yolu ve demir yolu dahil olmak üzere, taşımacılık noktasında eğer vizeler zamanında verilmemişse, gümrük geçişleri kolaylaştırılmamışsa ve dijital altyapı oluşturulmamışsa, siz esasında tamamlanmış bir işi gümrük kapılarında ya da vize işlemleri nedeniyle heba ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den Avrupa'ya gelen yüklerin rotasına bağlı olarak 14 günde de 45 günde de ulaşabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Bizim bunu gerçekten kolaylaştırmamız lazım. Zaten kolaylaştırmayacaksak o zaman ticareti niye yapıyoruz? En gelişmiş ülkeler dahil hiçbir ülke artık kendi kendine yetebilecek durumda değil. O nedenle (AB ile) sürücü vizelerinin ve gemi adamı vizelerinin hızlı şekilde verilmesinde, ayrıca gümrük geçiş prosedürlerinin kolaylaştırılmasında fayda var." diye konuştu.