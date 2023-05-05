Volkan Konak’tan gençlere çağrı: ‘Yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi elinize alın'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:33

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:36

Karadenizli müzisyen Volkan Konak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkanlık sistemini eleştirerek gençlere oy kullanma çağrısı yaptı.

Konak yaptığı paylaşımda “Bahtsız ülkemdeki külüstür başkanlık sistemini anlatan bir örnek; bir kişi hem futbol federasyon başkanı, hem kulüp başkanı, hem takımın antrenörü, hem de maçın hakemi. İşte bu çağ dışı sistemi içine sindiren kişiler kusura bakmasınlar ama ya dünyadan haberleri yok ya da bu sistemden beslenen menfaatçilerdir. Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın. Bu yüzden genç kardeşlerim rüzgar gibi hür, cesur bir şekilde özgürlüğünüz için oy kullanın!” ifadelerine yer verdi.