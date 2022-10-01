Vucic: Türk Akımı olmasaydı, şimdi günde 12 saat elektriği kesiyor olacaktık

01 Ekim 2022 Cumartesi, 17:30

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan gaz sızıntıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Vucic, olaya ilişkin olarak, "Bunu duyduğumda terledim. Olanları gördüğümde ağlasam mı gülsem mi bilemedim" dedi.

Vucic, Karadeniz'de, Türkiye'de ve Bulgaristan'da benzer bir olayın yaşanması durumunda, "Avrupa'nın gazsız kalacağını" savundu.

Vucic ayrıca, Türk Akımı boru hattının önemine dikkat çekerek, "Türk Akımı doğal gaz boru hattını iki yıl önce yapmasaydık, şimdi günde 12 saat elektriği kesiyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

'AB'NİN BASKISI ALTINDAYIZ'

"Sırbistan'ın AB'nin baskısı altında olduğunu" belirten Vucic, "Donbass'taki referandumların Belgrad'ın, Rusya'ya karşı tutumunu daha da karmaşık hale getirdiğini" sözlerine ekledi.

Vucic konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Geçenlerde bir telefon aldık ve Avrupa Parlamentosu'nun Sırbistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini durdurmaya karar vereceği söylendi. Sonra vizesiz rejim olmayacağını, bize yaptırım uygulayacaklarını söylediler."

Sırbistan'ın gaz depolarında yeterli miktarda gaz biriktirebildiğine işaret eden Vucic, Sırbistan'ın gaz tedariki için Rusya ile anlaşmaları olduğunu dile getirdi.