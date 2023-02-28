Vural Avar’ın eşinden AYM'ye 28 Şubat mektubu: 'Adaleti kurtarın artık'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Geçen aralık ayında cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar’ın eşi Tuna Avar, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’a “Kumpas davasını bir an önce gündeme alın” çağrısında bulundu. Avar, Arslan’a hitaben bir mektup kaleme aldı.

‘TESELLİ OLACAK’

28 Şubat kumpas davasını hazırlayan savcı, polis ve hâkimlerin FETÖ mensubu olduğunu anımsatan Avar, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başkanımız, rahmetli eşim Vural Avar ile Harp Okulu’nda başlayan arkadaşlığımız, büyük bir aşk, fedakârlık, saygı, onur ve mücadelelerle dolu hayat arkadaşlığına dönüşmüştür. Şahsınıza karşı kaleme aldığım bu mektup, rahmetli eşimi, hayat arkadaşımı bana geri getirmeyecek ancak şu anda cezaevinde zor şartlar altında bekleyen, bu kumpas davasında hem kendileri hem aileleri büyük zarar görmekte olan arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmaları, benim de bir nebze teselli bulmama yardımcı olacaktır.”

‘FETÖ KUMPASIDIR’

Avar, yazdığı mektupta AYM başkanına şöyle seslendi: “Hem onların cezaevinden bir an önce çıkarak özgürlüklerine kavuşmaları hem de FETÖ mensupları tarafından organize edilen bu kumpas davasının zatıaliniz başkanlığında Anayasa Mahkemesi bünyesinde gündeme alınarak hukukun ve adaletin gerektirdiği şekilde karara bağlanması için tarafınıza ricada bulunuyorum.” Davanın sanıklarının yaşlılık ve hastalıklar nedeniyle çile dolu yıllar geçirdiğini hatırlatan Tuna Avar, “Sayın başkanımız, en kısa süre zarfında bu kumpas davasının gündeme alınmasını sağlayarak adaletin ve hukukun içinde bulunduğu garabetten kurtulmasına ön ayak olacağınıza olan inancım tamdır” dedi. Avar, yeniden başkan seçilen Zühtü Arslan’a görevinde başarı da diledi.

İLK KADIN ASKERLERDEN

Sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan 85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, geçen 20 Aralık’ta, Sincan Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti. Vural Avar’ın eşi Tuna Avar da TSK bünyesindeki ilk kadın askerler arasındaydı, albay olarak Hava Kuvvetleri’nden emekli olmuştu.

7 KOMUTAN CEZAEVİNDE

28 ŞUBAT kumpası davasında, emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi (91), emekli Tuğgeneral İdris Koralp (75), emekli Orgeneral Çetin Doğan (83), emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82), emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78) ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) halen tutuklu bulunuyor. İhbarcısından savcısına kadar bir FETÖ kumpası olan 28 Şubat davası, FETÖ operasyonları başladıktan sonra da AKP tarafından desteklendi. Yıllar önce emekli olmuş komutanlar, davada müebbet hapse mahkûm edildi.