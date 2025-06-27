Vurulma anı sosyal medyada gündem olmuştu: Çeşme’de iş insanına silahlı saldırıda bulunan 6 şüpheli tutuklandı

Olay, 4 Haziran günü saat 20.15 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesindeKİ Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi’nde meydana gelmişti. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda olayın şüphelileri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirilirken olay ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi de gözaltını alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Fatih Fil’e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.



