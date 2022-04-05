Whatsapp gruplarında konuşuluyor iddiası: 'Baskın seçim mi geliyor?'
Gazeteci yazar Ahmet Takan seçim kanununda yapılan son değişiklik sonrası bir siyasetçinin, siyasileri WhatsApp gruplarında konuştuklarını köşesinde aktardı. Konuşmada baskın seçimden de söz edildiği görüldü.
Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında, AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim kanunu hakkında Whatsapp gruplarında gezen iddialara yer verdi.
Takan, “Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum” diye yazdı.
Gazeteci yazar Ahmet Takan’ın aktardığı konuşmalar şu şekilde:
“Bir günde Meclis Anayasa Komisyonu’ndan, bir günde de Genel Kurul’dan geçen yeni seçim kanunu ile ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum;
“Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir.
Zira:
1- Yasalardaki değişiklikler için neden bu kadar acele etmişler ve sabaha kadar çalışarak Meclis’ten geçirmişlerdir?
2– En tehlikeli madde olan seçim kurulları ile ilgili değişiklik, kabulünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girebilecektir.
3-YSK, üst üste ihaleler yapmaktadır. Oy verme kabinleri, seçim kırtasiye malzemeleri, oy pusulaları ve zarfları ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmaktadır.
4- 3600 ek gösterge ve yakın tarihte EYT’liler konuları ele alınacaktır.
5- CB, dış politikadaki-tartışılır olsa bile-popülaritesini kullanmak fırsatını kaçırmak istemeyecektir.
6- Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir.
Bu tabloya baktığımız zaman bence baskın seçim ihtimali yüksektir.
Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.”
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