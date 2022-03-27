AKP'li milletvekilinden parti üyelerine: Erken seçim de olabilir

27 Mart 2022 Pazar, 14:43

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, parti teşkılatı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı"nda konuştu.

2023 seçimlerine yönelik mesajlar veren Ercoşkun seçimlerde, seçmenin önüne iki sandık geleceğini belirterek, "İki sandık gelecek ve biz bir sandıkta milletvekillerimizi seçeceğiz en üst seviyede inşallah. Diğer sandıkta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçerken yüzde elli artı bir oya ihtiyacımız var. Yüzde bir değil o, bir oy, bir kişi. O bir kişiyi işte sizin yapacağınız çalışmalar sağlayacak, sağlıyor zaten. Ama o bir kişiyi kazanmak veya baştan başlarsak o bir kişiyi kaybetmemek çok önemli. Kurulduğu günden bu yana bu davada bulunmuş hiçbir kardeşimizi kaybetme lüksümüz yok. Ve buna nasıl ilave yapabiliriz, dışarıdan nasıl kimleri getirebiliriz bu da ikinci vazifemiz işte bunu il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın kolumuzla, gençlik kollarımızla bir bir ekleyeceğiz. O bir kişi çok önemli. O bir kişi işte bu hikayeyi yeniden yazmamıza vesile olacak" diye konuştu.

"KISA BİR SÜRE VAR"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal da 2023'ün AKP için çok önemli olduğunu ifade ederken "İnşallah hepimizin hedefi, 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var. Erken seçimden falan bahsetmiyorum. Erken seçim de olabilir. Bizim, seçim diye bir derdimiz yok. Allah'a çok şükür bizim adayımız belli, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.