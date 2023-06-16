WhatsApp'ta erişim sorunu! Mesajlar ve fotoğraflar iletilmiyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanılar sorunlarla karşılaşıyor. Fotoğraf ve ses kaydı göndermek isteyen kullanıcılar hatayla karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 22:45
WhatsApp'ta erişim sorunu! Mesajlar ve fotoğraflar iletilmiyor
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WhatsApp'a geçtiğimiz dakikalar itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, ses kaydı ve fotoğraf gönderme sorunu ile karşılaştı. 

Sorunun global kaynaklı olduğu belirtilirken hatanın saat 22.00 itibarıyla başladığı belirtildi.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta'dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 


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