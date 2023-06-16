WhatsApp'ta erişim sorunu! Mesajlar ve fotoğraflar iletilmiyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanılar sorunlarla karşılaşıyor. Fotoğraf ve ses kaydı göndermek isteyen kullanıcılar hatayla karşılaşıyor.
WhatsApp'a geçtiğimiz dakikalar itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, ses kaydı ve fotoğraf gönderme sorunu ile karşılaştı.
Sorunun global kaynaklı olduğu belirtilirken hatanın saat 22.00 itibarıyla başladığı belirtildi.
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WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta'dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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