Wings Ankara’daki tapu kararına mahkemeden durdurma

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:54

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 14:54

THK Üniversitesi, Ban’ın rektörlüğü döneminde, üniversiteye ait bir arsayı konut ve işyeri yapılması amacıyla müteahhide verdi. Wings Ankara adıyla inşa edilen lüks merkezdeki konut ve işyerleri, firma tarafından satıldı.

THK’nin kayyımı 2019’da, usulsüz işlem olduğu gerekçesiyle vesayet makamı olan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvururken, mahkeme de tapuları iptal ederek, üniversiteye verdi. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tapuların iptalinde fahiş hatalar bulunduğunu tespit etse de itirazı reddetti. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi ise ihtiyati tedbir istemlerini kabul etti. Mahkeme, itirazları karara bağlayıncaya kadar işlemin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına hükmetti. Ayrıca, itirazları görüşmek üzere duruşma yapılması kararlaştırıldı. Duruşma, 3 Şubat’ta görülecek.

‘YETKİ AŞIMI’

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Selin Karagan; Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, tapu iptaline yönelik kararıyla “görev kapsamına girmeyen bir konuda yetki aşımında bulunduğunu” vurguladı. “Kararla, 242 kat malikinin anayasa ile koruma altına alınmış olan mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edildi” diyen Karagan, “Kat malikleri ve avukatlar olarak kararı öğrendiğimiz tarihten itibaren Anayasa Mahkemesi başta olmak Hakimler ve Savcılar Kurulu, denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi ve ilgili tapu müdürlüğüne yasal tüm müracaatlar yapıldı. Mahkemenin anayasayı ve emredici hukuk kurallarını ihlal eder nitelikteki bu keyfi kararına karşı haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adaletin bu konuda yara almaması ve hukuken garabet niteliği taşıyan böyle bir kararın emsal olmaması için tüm adli süreçlerin takipçi olacağız” ifadelerini kullandı.