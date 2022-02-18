Wordle Türkçe artık sadece Bundle’da

18 Şubat 2022 Cuma, 21:05

Haber okuru ile bulmaca kitlesinin kesiştiği iç görüsü ile yeni sürümünde bulmaca ve bilgi yarışmaları da bulundurmayı planlayan Bundle, bu konuda ilk adımını attı. Türkiye’de de günden güne popüler hale gelen Wordle Türkçe, artık sadece Bundle bünyesinde oynanacak.

Wordle Türkçe, ilerleyen zamanlarda hayata geçireceğimiz Bundle Games’in ilk önemli girişimi.

Bilgiye ulaşmayı seven kitlenin ayrıca bulmacalarla yakından haşır neşir olduğu bilgisi yeni değil. Wordle Türkçe hamlesi sonrasında bulmaca ve bilgi yarışmalarında zaman geçirmekten hoşlanan kitleyi bir kere daha kucaklayan Bundle, Bundle Games ile ileride bu alana daha fazla yatırım yapacak.

Fatih Kadir Akın’ın dilimize kazandırdığı, 445 bin aktif kullanıcıya sahip Wordle Türkçe’nin, Bundle kullanıcısına ulaştıktan sonra daha da popüler hale geleceğine hiç şüphemiz yok.

Wordle Türkçe’ye artık sadece bundle.app/wordle-tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.