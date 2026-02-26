Yabancı hekimlere verilen izin, Türk hekimlere dolaylı haksızlık mı: Eşitsizlik kaygı yarattı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Danıştay’da “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hakkında açtığı dava kapsamında, yabancı uyruklu hekimlerin muayenehane açıp açamayacakları konusu gündeme geldi.

Tartışmanın odağında yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de çalışma usulleri ile Türk hekimlerin tabi olduğu kurallar arasındaki farklılık iddiaları var. Mevzuata göre yabancı hekimler, gerekli izinleri almaları ve özel koşulları sağlamaları halinde Türkiye’de serbest çalışma hakkı elde edebiliyor ve muayenehane açabiliyor. Ancak Türk hekimler, kendilerine getirilen serbest çalışma kısıtlamalarına karşın uygulamada yabancı uyruklu hekimlerle ilgili belirsizliğin olduğunu ve bu durumun eşitsizlik yarattığını öne sürdü.

Cumhuriyet’e konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, dava sürecinde Danıştay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istediğini belirterek bakanlık hukuk işleri genel müdürlüğünün verdiği yanıtın tartışmayı derinleştirdiğini söyledi.

Azap, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sağlık Bakanlığı’nın nisan ayında yayımladığı ayaktan teşhis ve tedavi yapan kuruluşları düzenleyen yönetmeliğe karşı Danıştay’da dava açtık. Bu dava çerçevesinde Danıştay, Sağlık Bakanlığı’ndan muayenehanelerin çalışmasına ilişkin görüş istedi. Sağlık Bakanlığı yanıt yazısında, yabancı uyruklular için çalışma izninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verildiği belirtiliyor. Yani ‘Biz buna karışmıyoruz’ deniyor. Bu da yabancı uyruklu hekimlerin, çalışma izni aldıkları takdirde Türk hekimlerin tabi olduğu bazı kota ve sözleşme kısıtlamalarına tabi olmadıkları şeklinde yorumlanıyor.”

‘NETLEŞMESİ GEREKİYOR’

Sağlık Bakanlığı’nın kendi mevzuatında, yani “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte” yabancı hekimlerin sadece özel sağlık kuruluşlarında sözleşmeyle çalışabileceği düzenlemesi olduğunu vurgulayan Azap, Danıştay’a verilen cevapta bahsedilen durumun yabancı hekimler için açık bir ayrıcalık anlamına gelip gelmediğinin ve yönetmelikle çelişip çelişmediğinin hukuki olarak netleşmesi gerektiğini ifade etti.