Yabancı öğrenci sayısı bir yılda 2.5 kat arttı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) raporuna göre 2021 ve 2022’de üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı 728 bin 490 olurken en çok üniversite terkinin büyükşehirlerde yaşandığı görüldü. YÖK verilerine bakıldığında 2022-2023 döneminde yabancı uyruklu öğrenci sayısı önceki döneme göre yaklaşık 40 bin artarak 301 bin 694’e yükseldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün her bölümde Türk öğrenci kontenjanını yüzde 5 düşürme kararı alırken, sınıflarda 15 ile 20 arası yabancı uyruklu öğrenci kaydının yapılması zorunluluğunu getirdiği belirtildi. Rektörün bölümlere kontenjanları artırmak için baskı yaptığı iddia edildi. “Yabancı uyruklu öğrenci sınavı”nın da niteliği tartışma konusu olurken, öğrencilerin iyi Türkçe ya da yabancı dil bilmemelerinden dolayı derslerde sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

YÖKAK verilerine göre Dokuz Eylül Üniversitesi, 2022’de en fazla öğrenci terkinin yaşandığı ilk 10 okul arasında yer alırken bu sayı 7 bin 62 olarak kaydedildi. YÖK verilerinde üniversitede 2022-2023 döneminde yabancı uyruklu öğrenci sayısı 4 bin 198 olarak aktarıldı. Bir önceki dönemde ise üniversitede toplam 1762 yabancı öğrenci bulunuyordu