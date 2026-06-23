Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yabani salep toplayan 3 kişiye 2 milyonluk ceza!

Yabani salep toplayan 3 kişiye 2 milyonluk ceza!

23.06.2026 17:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yabani salep toplayan 3 kişiye 2 milyonluk ceza!

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde doğada toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep topladığı tespit edilen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira cezai işlem uygulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeniçağa Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bolu Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Çamlık köyü arazisinde denetim gerçekleştirildi.

4,5 KİLOGRAM YABANİ SALEP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde 3 kişinin, doğadan toplanması yasak olan yabani salep topladığı tespit edildi. 4,5 kilogram yabani salep ele geçirildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 3 kişiye ayrı ayrı 699 bin 245 TL olmak üzere, toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. 

İlgili Konular: #salep #yabani