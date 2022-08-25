Yağış etkili oldu... Esenyurt'ta 2 kişi sele kapıldı
Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı.
Esenyurt’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.
Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Görüntülerde, üç kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuk sel sularına kapılıyor. Güçlükle araba tamponuna tutunan çocuk, kurtarılıyor. Bir diğer görüntüde de kadın sel sularına kapılıyor. Kadın, yurttaşlar tarafından yol kenarına çekilerek kurtarılıyor.
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