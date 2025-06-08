Yakayı ele verdi: Van'da kaçak avlanan şahsa 20 bin liralık ceza!

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi karayolu üzerinde, 7 Haziran 2025 günü saat 14.00 sularında, bir şahsın avlanması yasak olan geyikleri tüfekle avlamaya çalıştığı ihbarı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Şahsın çevredeki vatandaşların güvenliğini de tehlikeye attığı belirtildi. İhbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan istihbarat destekli çalışmalar sonucu, olaydan yaklaşık üç saat sonra Y.S. (20) isimli şüpheli suç aleti ile birlikte yakalandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20.119 TL idari para cezası uygulanırken, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.