Yakayı ele verdi: Van'da kaçak avlanan şahsa 20 bin liralık ceza!

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi karayolu
üzerinde, 7 Haziran 2025 günü saat 14.00 sularında, bir şahsın avlanması yasak
olan geyikleri tüfekle avlamaya çalıştığı ihbarı sosyal medya üzerinden
paylaşıldı.
Şahsın çevredeki vatandaşların güvenliğini de tehlikeye
attığı belirtildi. İhbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
tarafından başlatılan istihbarat destekli çalışmalar sonucu, olaydan yaklaşık
üç saat sonra Y.S. (20) isimli şüpheli suç aleti ile birlikte yakalandı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında
20.119 TL idari para cezası uygulanırken, "Genel Güvenliği Tehlikeye
Sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.