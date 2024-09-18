Yakılan madencinin karar duruşması görülecek

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:07

Avukat Kerim Bahadır Şeker, duruşma öncesi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Nourtani’nin diri diri yakılmış olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Şeker, “Sanıkların yargılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklar ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanıyorlar. Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz ve ekibi birlikte hazırladığı rapor ile birlikte Nourtani’nin yakıldığında canlı olabileceği ifade edildi. Bu nedenden dolayı sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan kasten adam öldürmenin nitelikli hali, yani ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten’ yargılanmaları gerekiyor” dedi.

‘ÇELİŞKİLER GİDERİLSİN’

Dosyada birçok çelişkinin olduğunu söyleyen Şeker, “Hazırlanan raporda çene ve köprücük kemiklerinde değişimler olduğu ancak otopsi raporunda değerlendirilmediği ve bulguların kaydedilmediği söylendi. Dolayısıyla birçok çelişki mevcut. Ayrıca Boğuşma olabileceğini de düşünüyoruz. Boynunda kan oturmasına neden olan bir darbe mevcut. Maden ocağında direncinin ve iradesinin kırılması için kendisine şiddet uygulandığı şüphesi doğruyor. Adli tıp raporu ve bilirkişi raporunun çeliştiği noktada da biz hukuki olarak afgan madencinin mezarının açılması gerektiğine yönelik başvuru yapacağız” diye konuştu. Ayrıca sanıkların ifadelerindeki çelişkilere de vurgu yapan Şeker, “Sanıklar Afgan madencinin kalp krizi geçirdiğini söylemişlerdi. Ancak hazırlanan raporlarla madencinin kalp krizi geçirmediği ortaya çıktı. Sanıkların ifadesi bu yönüyle boşa çıkıyor” ifadelerini kullandı. Şeker dosyadaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bir rapor talebinde bulunacaklarını ifade etti. Şeker, ayrıca öldürülen madencinin ailesinin de sınırdışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu da söyledi.

Müşteki avukatının talebi üzerine dosyayı inceleyen Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz ve ekibi, bilimsel mütalaa raporu hazırladı. Geçen günlerde açıklanan raporda, Nourtani’nin ‘boyna bası veya ağız burun kapatılmasına bağlı boğulma olaylarında görülen bulguların olduğu ancak mahkeme raporunda yer almayan bu bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca raporda, Afgan madencinin soluk borusunda is ve kanında karboksihemoglobin bulunmamasının, ölüyken yakıldığı anlamı taşımayacağı, benzin kullanıldığı için yalancı negatiflik durumunun olabileceği de ifade edildi.