Yakınları haber alamıyordu, yatağında ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 67 yaşındaki Turan Burmacı, yatağında ölü olarak bulundu.



Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2068 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Burmacı’dan (67) yakınları bir süredir haber alamadı. İhbar üzerine adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Burmacı’yı yatağında hareketsiz olarak buldu. Yapılan incelemede bir süredir hasta olduğu öğrenilen Burmacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Turan Burmacı’yı en son Cumartesi günü sabah gördüğünü ifade eden komşularından Ramazan Metin, "Cumartesi sabah aracımın yanında görüştük. Nereye gidiyorsun abi dediğimde, kahveye gittiğini söylemişti. Epeydir hastaydı zaten. Kalp krizi değil yani. Herhalde vadesi doldu. İhtiyarladı, yalnızdı. Her gün görüyordum kendisini. Dükkanımın ve evimin karşısında zaten. Bugün ve dün görmedim. İşler yoğun olduğum için bugün görmemiştim" dedi.