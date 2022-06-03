Yakıt almak için ters yöne girdi, kaza yaptı: 'Benim hatam'
İstanbul Pendik’te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Sürücü, "Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam" dedi.
Kaza, 3 Haziran Cuma günü, saat 11.30 sıralarında Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 ECY 729 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen 34 KMB 51 plakalı Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
ARAÇLAR YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın’ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"BENİM HATAM"
Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, "Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam. Bende bir şey yok. Çocukta da bir şey yok" dedi.
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