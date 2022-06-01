İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu

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Pendik'te patenli iki çocuğun motosiklete tutunarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:44

Pendik'te patenli iki çocuğun motosiklete tutunarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Kurtköy'de meydana geldi. Patenli iki çocuk, caddede giden motosiklete tutunarak yolculuk yaptı. Bir süre ilerleyen çocuklar motosikleti bırakarak yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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