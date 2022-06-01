İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
Pendik'te patenli iki çocuğun motosiklete tutunarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pendik'te patenli iki çocuğun motosiklete tutunarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Kurtköy'de meydana geldi. Patenli iki çocuk, caddede giden motosiklete tutunarak yolculuk yaptı. Bir süre ilerleyen çocuklar motosikleti bırakarak yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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