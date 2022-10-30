“Yalancı Aranıyor” oyunu kapalı gişe
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2022/2023 sezonuna, Yunanlı yazar Dimitri Psathas’ın politik “Yalancı Aranıyor” oyunu ile yine kapalı gişe başladı. Yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu ile birlikte oyunu izlemeye gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oyuna beş dakika geç kalınca, tiyatronun prensibine uyarak ikinci yarıya kadar fuayede bekledi.
Muğla'da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2022/2023 sezonuna, Yunanlı yazar Dimitri Psathas’ın politik “Yalancı Aranıyor” oyunu ile başlamıştı. Dördüncü kez oynanan oyun, her seferinde kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Gazetemizin Ege Bölge Temsilcisi ve yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu ile birlikte oyunu izlemeye gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, saat 20.00’de başlayan oyuna beş dakika gecikme ile gelince tiyatronun prensibine uyarak ikinci yarıya kadar fuayede bekledi. Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan başkan, bir kez daha bu konudaki duyarlılığını göstermiş oldu.
GELİN YALANCIYI BİRLİKTE ARAYALIM
B.B.Ş.T Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, “2022 Tiyatro sezonuna merhaba derken, ülkemizin içinde bulunduğu dibe vuruşu elbette görmezden gelemezdik. Demokrasi rafa kaldırılmış, bilimden, ilimden, sanattan ve çağdaş eğitimden eser kalmamış, özgürlükler mumla aranır hale gelmişken sanatın ve sanatçının bu duruma hayır demesi kaçınılmaz olmuştur. Bizi hiç yalnız bırakmayan çağdaş Bodrum seyircisine çağrımızdır, gelin yalancıyı birlikte arayalım" dedi.
KAHKAHA GARANTİLİDİR
Sinema ve dizi oyuncusu Erdal Cindoruk. Yönetmen Cindoruk “Yunan yazar Dimitri Pshatas’ın “Yalancı Aranıyor” adlı vodvil tarzı oyunu (Komedi) Türkiye gerçeklerine oldukça yakın konuları işlemektedir. Yani bizim bu oyunu oynamayı tercih etmemizin birinci sebebi budur. Oyun üzerinde yaptığımız adaptasyon çalışmaları sonucu ortaya suya sabuna dokunan siyasi mesajları olan bir komedi çıktı. Oyunumuz kahkaha garantilidir” diyerek, tiyatro severlere mesaj yolluyor.
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