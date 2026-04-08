Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk araştırmacı, akademisyen ve Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Yalçın Küçük, 6 Nisan’da 87 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara’da İsmet Oğultürk Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük için Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı içinde yer alan İsmet Oğultürk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük’ün naaşı, Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri törenle camiye getirildi. Naaşın camiye getirilişi sırasında yüzlerce TKP’li ve Devrim Partili, cami önünde koridor oluşturarak törene katıldı.

Cenazeye Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, emekli Orgeneral Hurşit Tolon başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, emekli asker, gazeteci ve yazar ile Küçük’ün ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı esnasında Küçük'ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük’ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Defin işlemleri de resmi askeri tören usullerine uygun şekilde gerçekleştirildi.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyesi oldu ancak 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası görevden alındı. Çeşitli dergilerde yazılar yazan ve 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisinde görev yapan Küçük, ikinci kez kuruluş çalışmalarına katıldığı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1978'de ihraç edildi.

Küçük, 1970'li yıllarda tekrar görev yapmaya başladığı üniversiteden 12 Eylül darbesi sonrası yeniden uzaklaştırıldı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi'ni örgütleyen Küçük, 12 Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı. Küçük, 1993'te Fransa'ya gitti. Türkiye'ye 1998'de dönen Küçük, "Kürtçülük propagandası" yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldı. Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Aydın Üzerine Tezler, Kürtler Üzerine Tezler'in de arasında bulunduğu birçok kitap yazdı, televizyon programları yaptı.