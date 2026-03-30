Yalım’a ait olduğu öne sürülen işletmelerde arama

Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu belirtilen işletmelere jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

4 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edinilen bilgilere göre jandarma ve polis ekipleri, Yalım’a ait olduğu ifade edilen 4 farklı işletmede (otel, restoran, disko ve bar) eşzamanlı arama yaptı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Baskınlarda, incelemeye alınmak üzere çeşitli dijital cihazlara el konuldu. El konulan materyaller arasında 3 masaüstü ve 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek ve 14 CD, 2 kamera kayıt cihazının yer aldığı öğrenildi.

Ele konulan materyallerin detaylı incelemeye alınacağı, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği kaydedildi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken Yalım’a ait kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adresin daha belirlediği öğrenildi.