Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yalnız yaşayan Arif Döneroğlu (71), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başaltıldı.
Aydınlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği İslahiye Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arif Döneroğlu'na ulaşamayan yakınları, evine gitti.
ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK
Yanlarındaki anahtarla içeri giren yakınları, Döneroğlu'nu hareketsiz bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Döneroğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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